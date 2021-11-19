Лингард близок к уходу из «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник Джесси Лингард, скорее всего, покинет «Манчестер Юнайтед». Переговоры между игроков и клубом о новом контракте сорвались, сообщает Sky Sports.

Контракт Лингарда с «МЮ» рассчитан до конца текущего сезона. Ранее появилась информация, что «красные дьяволы» согласны продать игрока, если получат предложение в размере 10 миллионов фунтов стерлингов.

Недавно игрок выложил в Instagram фото, где он изображен в форме «Вест Хэма», за который выступал в прошлом сезоне на правах аренды.

В сезоне-2021/22 Лингард принял участие в 8 матчах «Манчестер Юнайтед», проведя на поле в сумме 154 минуты. На его счету 2 гола и 1 результативная передача.