12-летняя дагестанка заключила контракт с футбольной академией «Манчестер Сити»
Проживающая в Великобритании 12-летняя уроженка Дагестана Самира Шихшабекова заключила контракт с футбольной академией клуба «Манчестер Сити», информирует ТАСС.
Самира — уроженка села Верхний Дженгутай Буйнакского района Дагестана. Желание серьезно заниматься футболом, по словам родителей девочки, появилось несколько лет назад, когда она посещала тренировки младшего брата. Он также воспитывается в академии «Манчестер Сити» .
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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