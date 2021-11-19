Роналду — о матче с «Уотфордом»: «Пора снова засучить рукава и просто сделать свою работу»
Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду после возвращения из расположения сборной Португалии сообщил о готовности к матчу АПЛ с «Уотфордом».
«Пора снова засучить рукава и просто сделать свою работу. Будем итди за тем, чего мы хотим добиться в этом сезоне», — написал Роналду в Twitter.
20 ноября «МЮ» встретится с «Уотфордом» в 12-м туре чемпионата Англии. Начало — в 18.00 (мск). «Манчестер Юнайтед» в 11 матчах набрал 17 очков и занимает 6-е место.
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