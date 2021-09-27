Гаттузо может возглавить «Ньюкасл»

Бывший главный тренер «Милана» и «Наполи» Дженнаро Гаттузо входит в сферу интересов «Ньюкасла», сообщает Calciomercato. «Сороки» недовольны работой Стива Брюса во главе команды и начали искать ему замену. Гаттузо — приоритетный вариант.

В настоящее время итальянец находится без работы. Последним клубом 43-летнего специалиста была «Фиорентина», но «фиалки» не провели ни одного матча под его руководством, так как Гаттузо покинул команду в межсезонье из-за конфликта с руководством.