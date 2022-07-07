«Лидс» подписал форварда «Фейеноорда» Синистерру

«Лидс» объявил о покупке нападающего «Фейеноорда» Луиса Синистерры.

Контракт «павлинов» с 23-летним колумбийцем рассчитан на 5 лет, сумма трансфера не уточняется.

По данным портала Transfermarkt.com, английский клуб заплатил за футболиста 25 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Синистерра забил 23 гола и сделал 14 результативных передач в 49 матчах за «Фейеноорд» во всех турнирах.