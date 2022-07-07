«Лидс» подписал форварда «Фейеноорда» Синистерру
«Лидс» объявил о покупке нападающего «Фейеноорда» Луиса Синистерры.
Контракт «павлинов» с 23-летним колумбийцем рассчитан на 5 лет, сумма трансфера не уточняется.
По данным портала Transfermarkt.com, английский клуб заплатил за футболиста 25 миллионов евро.
В сезоне-2021/22 Синистерра забил 23 гола и сделал 14 результативных передач в 49 матчах за «Фейеноорд» во всех турнирах.
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18
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|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
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Фулхэм – Ливерпуль
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Борнмут – Астон Вилла
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Ньюкасл – Нот. Форест
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Тоттенхэм – Саутгемптон
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