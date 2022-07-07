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Сегодня, 16:22

«Лидс» подписал форварда «Фейеноорда» Синистерру

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Луис Синистерра.
Фото ФК «Лидс»

«Лидс» объявил о покупке нападающего «Фейеноорда» Луиса Синистерры.

Контракт «павлинов» с 23-летним колумбийцем рассчитан на 5 лет, сумма трансфера не уточняется.

По данным портала Transfermarkt.com, английский клуб заплатил за футболиста 25 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Синистерра забил 23 гола и сделал 14 результативных передач в 49 матчах за «Фейеноорд» во всех турнирах.

Источник: https://www.leedsunited.com/news/team-news/30051/luis-sinisterra-becomes-leeds-united-summer-signing-number-six
Футбол
ФК Лидс
ФК Фейеноорд
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