«Лидс» и «Бернли» досрочно вышли в АПЛ

«Лидс» и «Бернли» вышли из чемпионшипа в АПЛ.

Обе команды оформили повышение за два тура до окончания чемпионата. После 44 туров «Лидс» лидирует в турнирной таблице с 94 очками, опережая «Бернли», который располагается на 2-й строчке, по дополнительным показателям.

Ранее из АПЛ досрочно вылетели «Лестер», занимающий 19-е место с 18 очками, и «Саутгемптон», занимающий 20-е место с 11 очками.