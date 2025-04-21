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Сегодня, 21:00

«Тоттенхэм» — «Ноттингем Форест»: трансляция матча АПЛ онлайн

«Тоттенхэм» и «Ноттингем Форест» сыграют в чемпионате Англии 21 апреля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Тоттенхэм» и «Ноттингем Форест» сыграют в 33-м туре чемпионата Англии в понедельник, 21 апреля. Начало игры на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия) — в 22.00 по московскому времени.

«Тоттенхэм» — «Ноттингем Форест»: трансляция матча АПЛ (видео)

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Тоттенхэм» — «Ноттингем Форест» можно в матч-центре сайта «СЭ».

В России нет официальных трансляций АПЛ. В прямом эфире чемпионат Англии показывают тематические сообщества социальной сети «ВКонтакте» и платформы VK Видео.

Англия. Премьер-лига. 33-й тур.
21 апреля, 22:00. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм
Ноттингем Форест

«Тоттенхэм» в предыдущем туре уступил «Вулверхэмптону» (2:4) и с 37 очками занимал 16-е место в турнирной таблице АПЛ. «Ноттингем Форест» после поражения от «Астон Виллы» (1:2) шел шестым с 57 очками.

ФК Ноттингем Форест
ФК Тоттенхэм Хотспур
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 33 24 7 2 75-31 79
2
 Арсенал 33 18 12 3 61-27 66
3
 Ньюкасл 33 18 5 10 62-44 59
4
 Ман. Сити 33 17 7 9 64-42 58
5
 Челси 33 16 9 8 58-40 57
6
 Нот. Форест 32 17 6 9 51-38 57
7
 Астон Вилла 33 16 9 8 53-47 57
8
 Борнмут 33 13 10 10 52-40 49
9
 Фулхэм 33 13 9 11 48-45 48
10
 Брайтон 33 12 12 9 53-53 48
11
 Брентфорд 33 13 7 13 56-50 46
12
 Кр. Пэлас 33 11 11 11 41-45 44
13
 Эвертон 33 8 14 11 34-40 38
14
 МЮ 33 10 8 15 38-46 38
15
 Вулверхэмптон 33 11 5 17 48-61 38
16
 Тоттенхэм 32 11 4 17 60-49 37
17
 Вест Хэм 33 9 9 15 37-55 36
18
 Ипсвич 33 4 9 20 33-71 21
19
 Лестер 33 4 6 23 27-73 18
20
 Саутгемптон 33 2 5 26 24-78 11
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38 тур
19.04 17:00
Брентфорд – Брайтон
 4 : 2
19.04 17:00
Кр. Пэлас – Борнмут
 0 : 0
19.04 17:00
Эвертон – Ман. Сити
 0 : 2
19.04 17:00
Вест Хэм – Саутгемптон
 1 : 1
19.04 19:30
Астон Вилла – Ньюкасл
 4 : 1
20.04 16:00
Фулхэм – Челси
 1 : 2
20.04 16:00
Ипсвич – Арсенал
 0 : 4
20.04 16:00
МЮ – Вулверхэмптон
 0 : 1
20.04 18:30
Лестер – Ливерпуль
 0 : 1
21.04 22:00
Тоттенхэм – Нот. Форест
 - : -
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ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 27
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 21
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 21
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 18
Джейкоб Мерфи

Джейкоб Мерфи

Ньюкасл Юнайтед

 11
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 15 2 2
Майлс Льюис-Скелли

Майлс Льюис-Скелли

Арсенал

 18 2 2
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 32 1 2
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