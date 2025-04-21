«Ноттингем Форест» в гостях обыграл «Тоттенхэм»

«Ноттингем Форест» на выезде обыграл «Тоттенхэм» в матче 33-го тура АПЛ — 2:1.

У гостей голы забили полузащитник Эллотт Андерсон (5-я) и нападающий Крис Вуд (16-я). У хозяев единственный гол на счету форварда Ришарлисона (87-я).

«Ноттингем Форест» набрал 60 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Тоттенхэм» с 37 очками— на 16-й строчке.