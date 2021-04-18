«Лестер» победил «Саутгемптон» в полуфинале Кубка Англии
«Лестер» в полуфинале Кубка Англии победил «Саутгемптон» (1:0). Единственный гол забил нападающий Келечи Ихеаначо.
В финале, 15 мая, «Лестер» сыграет с «Челси».
Кубок Англии. 1/2 финала
«Лестер» — «Саутгемптон» — 1:0 (0:0)
Гол: Ихеаначо, 55.
«Лестер»: Шмайхель, Эванс, Рикарду Перейра (Олбрайтон, 60), Чаглар Сеюнджю, Кастань, Фофана, Тилеманс, Ндиди, Варди, Перес (Мэддисон, 69), Ихеаначо.
«Саутгемптон»: Форстер, Бертранд (Салису, 85), Вестергор, Беднарек, Уокер-Питерс (Телла, 85), Уорд-Проуз, Армстронг, Диалло, Редмонд (Адамс, 59), Ингс, Дженепо (Уолкотт, 73).
Предупреждения: Диалло, 5. Чаглар Сеюнджю, 49. Уокер-Питерс, 90+1.
Судья: Кавана.
18 апреля. Лондон. Стадион «Уэмбли».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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