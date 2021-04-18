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«Лестер» победил «Саутгемптон» в полуфинале Кубка Англии

22:29
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«Лестер» в полуфинале Кубка Англии победил «Саутгемптон» (1:0). Единственный гол забил нападающий Келечи Ихеаначо.

В финале, 15 мая, «Лестер» сыграет с «Челси».

Кубок Англии. 1/2 финала

«Лестер» — «Саутгемптон» — 1:0 (0:0)

Гол: Ихеаначо, 55.

«Лестер»: Шмайхель, Эванс, Рикарду Перейра (Олбрайтон, 60), Чаглар Сеюнджю, Кастань, Фофана, Тилеманс, Ндиди, Варди, Перес (Мэддисон, 69), Ихеаначо.

«Саутгемптон»: Форстер, Бертранд (Салису, 85), Вестергор, Беднарек, Уокер-Питерс (Телла, 85), Уорд-Проуз, Армстронг, Диалло, Редмонд (Адамс, 59), Ингс, Дженепо (Уолкотт, 73).

Предупреждения: Диалло, 5. Чаглар Сеюнджю, 49. Уокер-Питерс, 90+1.

Судья: Кавана.

18 апреля. Лондон. Стадион «Уэмбли».

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