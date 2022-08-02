«Лестер» отклонил второе предложение «Ньюкасла» по Мэддисону

«Лестер» отклонил второе предложение «Ньюкасла» по полузащитнику Джеймсу Мэддисону, сообщает 90min.com.

Ранее стало известно, что «сороки» предложило «лисам» 50 миллионов фунтов стерлингов за 25-летнего англичанина.

Действующий контракт хавбека с «Лестером» рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

Мэддисон выступает за «Лестер» с июля 2018 года. В прошлом сезоне полузащитник забил 18 голов и сделал 12 результативных передач в 53 матчах за «Лестер» во всех турнирах.