Крис Уайлдер стал новым главным тренером «Мидлсбро»
Крис Уайлдер назначен на пост главного тренера «Мидлсбро», сообщает пресс-служба клуба. Специалист сменил Нила Уорнока, который покинул команду 6 ноября.
Последним местом работы 54-летнего Уайлдера был «Шеффилд Юнайтед». По итогам сезона-2018/19 Уайлдер завоевал звание тренера года в Англии по версии Ассоциации тренеров лиги (LMA).
После 17 туров «Мидлсбро» занимает 14-е место в турнирной таблице Чемпионшипа с 22 набранными очками.
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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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