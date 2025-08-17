«Кристал Пэлас» может подписать Эль-Хануса из «Лестера» в качестве замены Эзе

Полузащитник «Лестера» Биляль эль-Ханус может продолжить карьеру в «Кристал Пэлас», сообщает The Athletic.

По сведениям источника, лондонцы обратились по поводу трансфера 21-летнего марокканца. «Кристал Пэлас» рассматривает игрока в качестве потенциальной замены Эберечи Эзе.

В сезоне-2024/25 Эль-Ханнус в 37 матчах во всех турнирах забил 3 гола и сделал 6 результативных передач. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 28 миллионов евро.