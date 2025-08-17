Футбол
17 августа, 09:48

Во время матча «Брайтона» и «Фулхэма» умер 72-летний болельщик

Павел Лопатко

Болельщик «Брайтона» скончался после того, как ему стало плохо во время второго тайма матча первого тура АПЛ сезона-2025/26 против «Фулхэма» (1:1), сообщает BBC.

В клубе уточнили, что умер 72-летний мужчина. Он скончался несмотря на все усилия экстренных служб, персонала клуба и медицинской бригады на месте.

«Сегодняшнее завершение матча было невероятно печальным, и мы выражаем глубочайшие соболезнования семье и друзьям погибшего джентльмена. Хотя мы в первую очередь думаем о данном мужчине, мы также осознаем, что это была эмоциональная и тревожная ситуация для сотрудников и болельщиков, находившихся в непосредственной близости. В ближайшие дни мы позаботимся о том, чтобы пострадавшие получили надлежащую поддержку», — сказал исполнительный директор «Брайтона» Пол Барбер.

Матч не был остановлен в связи с инцидентом, поскольку служба безопасности «Брайтона», полиция графства Сассекс и АПЛ посчитали, что это могло повлиять на попытки реанимации и создать сложности с госпитализацией.

ФК Брайтон энд Хоув Альбион
«Кристал Пэлас» может подписать Эль-Хануса из «Лестера» в качестве замены Эзе

Гвардиола пожаловался на переизбыток игроков в «Манчестер Сити»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 11 8 2 1 20-5 26
2
 Ман. Сити 11 7 1 3 23-8 22
3
 Челси 11 6 2 3 21-11 20
4
 Сандерленд 11 5 4 2 14-10 19
5
 Ливерпуль 11 6 0 5 18-17 18
6
 Астон Вилла 11 5 3 3 13-10 18
7
 МЮ 11 5 3 3 19-18 18
8
 Борнмут 11 5 3 3 17-18 18
9
 Тоттенхэм 11 5 3 3 19-10 18
10
 Кр. Пэлас 11 4 5 2 14-9 17
11
 Брентфорд 11 5 1 5 17-17 16
12
 Брайтон 11 4 4 3 17-15 16
13
 Эвертон 11 4 3 4 12-13 15
14
 Ньюкасл 11 3 3 5 11-14 12
15
 Фулхэм 11 3 2 6 12-16 11
16
 Лидс 11 3 2 6 10-20 11
17
 Вест Хэм 11 3 1 7 13-23 10
18
 Бернли 11 3 1 7 14-22 10
19
 Нот. Форест 11 2 3 6 10-20 9
20
 Вулверхэмптон 11 0 2 9 7-25 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
22.11 15:30 Бернли – Челси - : -
22.11 18:00 Борнмут – Вест Хэм - : -
22.11 18:00 Брайтон – Брентфорд - : -
22.11 18:00 Фулхэм – Сандерленд - : -
22.11 18:00 Ливерпуль – Нот. Форест - : -
22.11 18:00 Вулверхэмптон – Кр. Пэлас - : -
22.11 20:30 Ньюкасл – Ман. Сити - : -
23.11 17:00 Лидс – Астон Вилла - : -
23.11 19:30 Арсенал – Тоттенхэм - : -
24.11 23:00 МЮ – Эвертон - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлинг Холанн
Эрлинг Холанн

Манчестер Сити

 14
Игор Тиаго
Игор Тиаго

Брентфорд

 8
Дэнни Уэлбек
Дэнни Уэлбек

Брайтон

 6
П
Джек Грилиш
Джек Грилиш

Эвертон

 4
Мохаммед Кудус
Мохаммед Кудус

Тоттенхэм Хотспур

 4
Квилиндси Хартман
Квилиндси Хартман

Бернли

 4
И К Ж
Тоте Гомеш
Тоте Гомеш

Вулверхэмптон

 8 1 2
Рейнилдо Мандава
Рейнилдо Мандава

Сандерленд

 8 1 2
Тревор Чалоба
Тревор Чалоба

Челси

 10 1 2
Вся статистика

