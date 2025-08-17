Во время матча «Брайтона» и «Фулхэма» умер 72-летний болельщик

Болельщик «Брайтона» скончался после того, как ему стало плохо во время второго тайма матча первого тура АПЛ сезона-2025/26 против «Фулхэма» (1:1), сообщает BBC.

В клубе уточнили, что умер 72-летний мужчина. Он скончался несмотря на все усилия экстренных служб, персонала клуба и медицинской бригады на месте.

«Сегодняшнее завершение матча было невероятно печальным, и мы выражаем глубочайшие соболезнования семье и друзьям погибшего джентльмена. Хотя мы в первую очередь думаем о данном мужчине, мы также осознаем, что это была эмоциональная и тревожная ситуация для сотрудников и болельщиков, находившихся в непосредственной близости. В ближайшие дни мы позаботимся о том, чтобы пострадавшие получили надлежащую поддержку», — сказал исполнительный директор «Брайтона» Пол Барбер.

Матч не был остановлен в связи с инцидентом, поскольку служба безопасности «Брайтона», полиция графства Сассекс и АПЛ посчитали, что это могло повлиять на попытки реанимации и создать сложности с госпитализацией.