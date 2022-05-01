Конте: «В АПЛ непросто завоевать место в Лиге чемпионов»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте подвел итоги матча 35-го тура чемпионата Англии против «Лестера».

«Это была хорошая игра против действительно хорошей команды, и это была непростая игра, но вы знаете, что в Англии никогда не бывает легких игр, особенно с «Лестером», у которого хороший состав.

Когда я возглавил команду в ноябре прошлого года, никто и представить себе не мог, что мы все еще будем участвовать в борьбе за еврокубки, но эти игроки заслуживают того, чтобы бороться за такое важное место. В АПЛ непросто завоевать место в Лиге чемпионов», — цитирует Конте BBC.

«Тоттенхэм» набрал 61 очко и поднялся на четвертое место в турнирной таблице АПЛ. «Лестер» находится на 11-й позиции (42 очка).