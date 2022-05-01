Лэмпард извинился перед фанатами «Челси» после празднования победы «Эвертона»

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард объяснил свое эмоциональное празднование победы над «Челси» (1:0) в матче 35-го тура чемпионата Англии.

«Я очень уважаю «Челси» и болельщиков. Поэтому я надеюсь, что они понимают, почему я так взволнован победой.

Нам это было нужно сегодня больше, чем им. Я должен быть честным. Для меня сегодня все было связано с «Эвертоном». Три очка были очень важны для нас", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.

«Эвертон» набрал 32 очка и занимает 18-е место в турнирной таблице АПЛ. «Челси» находится на третьей позиции (66 очков).