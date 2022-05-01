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Сегодня, 20:24

«Арсенал» в гостях обыграл «Вест Хэм»

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
«Вест Хэм» — «Арсенал» — 1:2.
Фото Reuters

«Арсенал» в гостях обыграл «Вест Хэм» в матче 35-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 2:1.

Голы в составе «канониров» забили Роб Холдинг и Габриэл Магальяйнс.

За «молотобойцев» голом отметился Джаррод Боуэн.

«Арсенал» набрал 63 очка и занимает четвертое место в АПЛ. «Вест Хэм» находится на седьмой позиции (52 очка).

Англия. Премьер-лига. 35-й тур
01 мая, 18:30. London Stadium (Лондон)
Вест Хэм Юнайтед
1:2
Арсенал
Голы
Холдинг, 38 (0:1), Боуэн, 45 (1:1), Габриэл Магальяйнс, 54 (1:2)
Вест Хэм Юнайтед
Фабяньски Крессуэлл Зума Цоуфал Фредерикс Пабло Форнальс Лансини (Антонио, 70) Нобл (Соучек, 77) Райс Боуэн Бенрама (Ярмоленко, 81)
Арсенал
Рамсдейл Габриэл Магальяйнс Холдинг Томиясу (Седрик Суариш, 78) Нуну Тавареш Сака (Смит-Роу, 87) Эдегор (Локонга, 90) Эль-Нени Джака Нкетиа Мартинелли
Предупреждения
Боуэн 52’, Крессуэлл 90’  -  Сака 48’, Нкетиа 90’
Судьи
Дин (Англия)

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Вест Хэм Юнайтед
1
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 34 26 5 3 84-21 83
2
 Ливерпуль 34 25 7 2 86-22 82
3
 Челси 34 19 9 6 68-29 66
4
 Арсенал 34 20 3 11 54-41 63
5
 Тоттенхэм 34 19 4 11 59-39 61
6
 МЮ 35 15 10 10 54-52 55
7
 Вест Хэм 35 15 7 13 53-46 52
8
 Вулверхэмптон 34 15 4 15 33-32 49
9
 Брайтон 35 10 14 11 34-42 44
10
 Ньюкасл 35 11 10 14 40-56 43
11
 Лестер 33 11 9 13 48-54 42
12
 Кр. Пэлас 34 9 14 11 45-42 41
13
 Саутгемптон 35 9 13 13 41-58 40
14
 Астон Вилла 33 12 4 17 44-46 40
15
 Брентфорд 34 11 7 16 41-49 40
16
 Лидс 34 8 10 16 38-72 34
17
 Бернли 34 7 13 14 31-46 34
18
 Эвертон 33 9 5 19 35-55 32
19
 Уотфорд 34 6 4 24 32-69 22
20
 Норвич 34 5 6 23 22-71 21
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30.04 14:30
Ньюкасл – Ливерпуль
 0 : 1
30.04 17:00
Астон Вилла – Норвич
 2 : 0
30.04 17:00
Вулверхэмптон – Брайтон
 0 : 3
30.04 17:00
Саутгемптон – Кр. Пэлас
 1 : 2
30.04 17:00
Уотфорд – Бернли
 1 : 2
30.04 19:30
Лидс – Ман. Сити
 0 : 4
1.05 16:00
Тоттенхэм – Лестер
 3 : 1
1.05 16:00
Эвертон – Челси
 1 : 0
1.05 18:30
Вест Хэм – Арсенал
 1 : 2
2.05 22:00
МЮ – Брентфорд
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Тоттенхэм Хотспур

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И К Ж
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Астон Вилла

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