«Арсенал» в гостях обыграл «Вест Хэм»

«Арсенал» в гостях обыграл «Вест Хэм» в матче 35-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 2:1.

Голы в составе «канониров» забили Роб Холдинг и Габриэл Магальяйнс.

За «молотобойцев» голом отметился Джаррод Боуэн.

«Арсенал» набрал 63 очка и занимает четвертое место в АПЛ. «Вест Хэм» находится на седьмой позиции (52 очка).