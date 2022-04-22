Клопп прокомментировал назначение тен Хага в «МЮ»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал назначение на пост главного тренера «МЮ» Эрика тен Хага с лета 2022 года.

«Это начало нового этапа в их судьбе? Наверное. Они знают, чего хотят в будущем», — приводит слова Клоппа BBC Sport.

21 апреля «МЮ» объявил о подписании контракта с тен Хагом. Соглашение с 52-летним голландцем рассчитано до лета 2025 года с возможностью продления еще на сезон. Тен Хаг возглавит английский клуб по окончании сезона при условии наличия рабочей визы.