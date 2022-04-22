Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча 34-го тура чемпионата Англии против «Эвертона».

«Мы играем почти все время, это невероятно тяжело. Мы выиграли пока однин турнир — отлично, но впереди еще три. Пока все хорошо, и мы с нетерпением ждем остальных матчей.

В дерби никогда не было недостатка в напряженности. Речь идет о том, чтобы не переборщить, как в старые добрые времена. Мы также проведем матчи после дерби, давайте не будем забывать. Это важно для обоих клубов. Фирмину становится все лучше и лучше. До матча осталось два дня, так что, возможно, он сможет сыграть», — приводит слова Клоппа BBC Sport.

Матч «Ливерпуль» — «Эвертон» пройдет 24 апреля и начнется в 18:30 мск.