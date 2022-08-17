Керер объяснил свой переход из «ПСЖ» в «Вест Хэм»

Новичок «Вест Хэма» Тило Керер прокомментировал свой переход из «ПСЖ» в лондонский клуб.

«Я очень рад играть в английской премьер-лиге, это лучшая лига в мире. Моя главная цель сейчас — попасть в состав, адаптироваться и получать удовольствие от игры за «Вест Хэм», — приводит слова футболиста пресс-служба британского клуба.

17 августа «Вест Хэм» официально объявил о трансфере защитника Тило Керера из «ПСЖ». Контракт с 25-летним немцем рассчитан на 4 года. Защитник будет выступать под номером 24.