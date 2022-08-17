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17 августа, 16:30

Керер объяснил свой переход из «ПСЖ» в «Вест Хэм»

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Новичок «Вест Хэма» Тило Керер прокомментировал свой переход из «ПСЖ» в лондонский клуб.

«Я очень рад играть в английской премьер-лиге, это лучшая лига в мире. Моя главная цель сейчас — попасть в состав, адаптироваться и получать удовольствие от игры за «Вест Хэм», — приводит слова футболиста пресс-служба британского клуба.

17 августа «Вест Хэм» официально объявил о трансфере защитника Тило Керера из «ПСЖ». Контракт с 25-летним немцем рассчитан на 4 года. Защитник будет выступать под номером 24.

Футбол
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Тило Керер
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 Брайтон 2 1 1 0 2-1 4
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20.08 17:00
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 - : -
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Борнмут – Арсенал
 - : -
21.08 16:00
Лидс – Челси
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Морено Родриго

Лидс

 3
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

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 2
Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

 2
П
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Арсенал

 2
Кевин Де Брейне

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Манчестер Сити

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Айван Тони

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И К Ж
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Рис Джеймс

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