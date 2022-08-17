«Манчестер Юнайтед» может подписать вратаря менхенгладбахской «Боруссии» Зоммера

«Манчестер Юнайтед» интересуется голкипером менхенгладбахской «Боруссии» Янном Зоммером, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Английский клуб ведет поиски резервного вратаря, 33-летний швейцарец — один из трех кандидатов. Имена двух других футболистов, которые входят в список «МЮ», не уточняются.

«Боруссия» хочет сохранить Зоммера и предлагает ему продлить контракт до 2025 года. Нынешнее соглашение игрока с немецким клубом действует до конца июня 2023 года.

В нынешнем сезоне Зоммер пропустил 3 гола в 2 матчах за «Боруссию». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.