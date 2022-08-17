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Сегодня, 14:58

«Манчестер Юнайтед» может подписать вратаря менхенгладбахской «Боруссии» Зоммера

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Манчестер Юнайтед» интересуется голкипером менхенгладбахской «Боруссии» Янном Зоммером, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Английский клуб ведет поиски резервного вратаря, 33-летний швейцарец — один из трех кандидатов. Имена двух других футболистов, которые входят в список «МЮ», не уточняются.

«Боруссия» хочет сохранить Зоммера и предлагает ему продлить контракт до 2025 года. Нынешнее соглашение игрока с немецким клубом действует до конца июня 2023 года.

В нынешнем сезоне Зоммер пропустил 3 гола в 2 матчах за «Боруссию». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.

Янн Зоммер
Футбол
Боруссия (Менхенгладбах)
ФК Манчестер Юнайтед
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 Ньюкасл 2 1 1 0 2-0 4
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 Брайтон 2 1 1 0 2-1 4
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20.08 17:00
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20.08 17:00
Фулхэм – Брентфорд
 - : -
20.08 17:00
Лестер – Саутгемптон
 - : -
20.08 19:30
Борнмут – Арсенал
 - : -
21.08 16:00
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Морено Родриго

Морено Родриго

Лидс

 3
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

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 2
Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

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П
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

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Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

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Айван Тони

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Брентфорд

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И К Ж
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