«Эвертон» и «Бешикташ» договорились о трансфере Алли

Полузащитник «Эвертона» Деле Алли продолжит карьеру в чемпионате Турции.

По данным журналиста Фабрицио Романо, «ириски» и «Бешикташ» договорились о трансфере 26-летнего англичанина.

Ранее сообщалось, что турецкий клуб готов взять в аренду игрока либо выкупить его.

Алли присоединился к «Эвертону» в зимнее трансферное окно 2022 года. Нападающий провел за клуб 13 матчей, результативными действиями не отметился.