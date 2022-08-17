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17 августа, 17:05

«Эвертон» и «Бешикташ» договорились о трансфере Алли

Анна Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Эвертона» Деле Алли продолжит карьеру в чемпионате Турции.

По данным журналиста Фабрицио Романо, «ириски» и «Бешикташ» договорились о трансфере 26-летнего англичанина.

Ранее сообщалось, что турецкий клуб готов взять в аренду игрока либо выкупить его.

Алли присоединился к «Эвертону» в зимнее трансферное окно 2022 года. Нападающий провел за клуб 13 матчей, результативными действиями не отметился.

Источник: https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1559887601015857152
Деле Алли
Футбол
ФК Бешикташ
ФК Эвертон
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