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Кавани согласился продлить контракт с «Манчестер Юнайтед»

16:00
Эдинсон Кавани. Фото Reuters
Эдинсон Кавани. Фото Reuters
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Нападающий Эдинсон Кавани останется в «Манчестер Юнайтед». 34-летний уругваец согласовал условия нового контракта, сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Ранее а британских СМИ появлялась информация, что клуб готов платить футболисту 250 тысяч фунтов в неделю, чтобы тот продолжил выступления в его составе.

Кавани подпишет контракт еще на один год. Официально о сделки будет объявлено в ближайшее время, но стороны уже уладили все вопросы.

В нынешнем сезоне Кавани провел 35 матчей, забил 15 голов и сделал 5 результативных передач. Его контракт с «МЮ» действует до конца сезона.

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