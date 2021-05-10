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«Ливерпуль» не собирается отпускать Салаха в «Челси»

17:08
Мохамед Салах. Фото Reuters
Мохамед Салах. Фото Reuters
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Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах не вернется в «Челси». Клуб не собирается расставаться с форвардом и особенно отпускать его к прямому конкуренту, утверждает The Athletic.

Ранее сообщалось, что 28-летний египтянин входит в шорт-лист лондонцев на позицию форварда.

Напомним, права на Мохамеда принадлежали «Челси» с 2014 по 2016 год. За это время он выступал в аренде в «Фиорентине» и «Роме».

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