«Ливерпуль» не собирается отпускать Салаха в «Челси»
17:08
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах не вернется в «Челси». Клуб не собирается расставаться с форвардом и особенно отпускать его к прямому конкуренту, утверждает The Athletic.
Ранее сообщалось, что 28-летний египтянин входит в шорт-лист лондонцев на позицию форварда.
Напомним, права на Мохамеда принадлежали «Челси» с 2014 по 2016 год. За это время он выступал в аренде в «Фиорентине» и «Роме».
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