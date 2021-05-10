Алькантара объяснил, почему побежал праздновать гол в сторону скамейки запасных в матче с «Саутгемптоном»

Полузащитник «Ливерпуля» Тиагу Алькантара рассказал, почему побежал праздновать гол в сторону скамейки запасных в матче 35-го тура чемпионата Англии с «Саутгемптоном» (2:0).

«Конечно, у меня особые отношения с ребятами, которые не играют. Когда ты выходишь на поле, то всегда думаешь о них, о том, как упорно они работают и как ведут себя, хотя и не играют. Так что, я посвятил свой гол им», - приводит слова полузащитника официальный сайт «Ливерпуля».

«Ливерпуль» набрал 57 очков и занимает шестое место. У «Саутгемптона» 37 очков и 16-я позиция.