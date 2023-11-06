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Сегодня, 13:38

Каррагер оценил шансы «Ливерпуля» стать чемпионом Англии

Виктория Кравченко
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Экс-игрок сборной Англии Джейми Каррагер рассказал, что думает по поводу шансов «Ливерпуля» стать чемпионом Англии по итогам сезона-2023/24.

«Сейчас у «Ливерпуля» лучшая средняя линия, если проводить параллель с прошлым сезоном. Но команде все еще не хватает крутого опорного полузащитника для борьбы за золото. Макаллистер не опорник, в оборонительных действиях у Алексиса есть пробелы. Думаю, клубу нужно поработать над усилением этой позиции в январе», — цитирует эксперта Mirror.

По итогам 11 туров чемпионата Англии «Ливерпуль» занимает третье место в турнирной таблице.

ФК Ливерпуль
Джейми Каррагер
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Родри доволен игрой Доку в «Манчестер Сити»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 11 9 0 2 28-8 27
2
 Тоттенхэм 10 8 2 0 22-9 26
3
 Ливерпуль 11 7 3 1 24-10 24
4
 Арсенал 11 7 3 1 23-9 24
5
 Астон Вилла 11 7 1 3 26-16 22
6
 Ньюкасл 11 6 2 3 27-11 20
7
 Брайтон 11 5 3 3 24-20 18
8
 МЮ 11 6 0 5 12-16 18
9
 Брентфорд 11 4 4 3 19-14 16
10
 Кр. Пэлас 11 4 3 4 10-13 15
11
 Вест Хэм 11 4 2 5 18-20 14
12
 Нот. Форест 11 3 4 4 12-15 13
13
 Челси 10 3 3 4 13-11 12
14
 Вулверхэмптон 11 3 3 5 14-19 12
15
 Фулхэм 11 3 3 5 9-17 12
16
 Эвертон 11 3 2 6 11-15 11
17
 Лутон Таун 11 1 3 7 10-21 6
18
 Борнмут 11 1 3 7 9-27 6
19
 Бернли 11 1 1 9 8-27 4
20
 Шеффилд Юн. 11 1 1 9 9-30 4
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Фулхэм – МЮ
 0 : 1
4.11 18:00
Брентфорд – Вест Хэм
 3 : 2
4.11 18:00
Бернли – Кр. Пэлас
 0 : 2
4.11 18:00
Эвертон – Брайтон
 1 : 1
4.11 18:00
Ман. Сити – Борнмут
 6 : 1
4.11 18:00
Шеффилд Юн. – Вулверхэмптон
 2 : 1
4.11 20:30
Ньюкасл – Арсенал
 1 : 0
5.11 17:00
Нот. Форест – Астон Вилла
 2 : 0
5.11 19:30
Лутон Таун – Ливерпуль
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Тоттенхэм – Челси
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

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Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 8
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

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П
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Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 6
Жереми Доку

Жереми Доку

Манчестер Сити

 5
И К Ж
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 11 1 5
Родри

Родри

Манчестер Сити

 9 1 3
Кертис Джонс

Кертис Джонс

Ливерпуль

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