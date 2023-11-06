Каррагер оценил шансы «Ливерпуля» стать чемпионом Англии

Экс-игрок сборной Англии Джейми Каррагер рассказал, что думает по поводу шансов «Ливерпуля» стать чемпионом Англии по итогам сезона-2023/24.

«Сейчас у «Ливерпуля» лучшая средняя линия, если проводить параллель с прошлым сезоном. Но команде все еще не хватает крутого опорного полузащитника для борьбы за золото. Макаллистер не опорник, в оборонительных действиях у Алексиса есть пробелы. Думаю, клубу нужно поработать над усилением этой позиции в январе», — цитирует эксперта Mirror.

По итогам 11 туров чемпионата Англии «Ливерпуль» занимает третье место в турнирной таблице.