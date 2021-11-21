Капитан «Манчестер Юнайтед» поблагодарил Сульшера за работу, Роналду, Фернандеш и Погба — нет
Капитан «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр поблагодарил уже бывшего главного тренера Уле Гуннара Сульшера за совместную работу. Он попрощался с норвежским специалистом в Instagram.
«Ты позвал меня в лучший клуб мира и оказал мне величайшую честь. За это я вечно буду тебе благодарен. Спасибо за все, босс», — написал англичанин.
Отметим, что другие лидеры «МЮ» пока никак не отреагировали на уход Сульшера. Криштиану Роналду, Бруну Фернандеш и Поль Погба — все молчат в социальных сетях.
Об уходе Сульшера стало известно ранее в воскресенье, 21 ноября. Исполняющим обязанности главного тренера «МЮ» назначен Майкл Кэррик.
Последним матчем у руля «Юнайтед» для Сульшера стало противостояние с «Уотфордом». «Красные дьяволы» потерпели разгромное поражение со счетом 1:4.
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