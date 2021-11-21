«Манчестер Юнайтед» выпустил видео прощания Сульшера

«Манчестер Юнайтед» выпустил видео прощания Уле Гуннара Сульшера.

«МЮ». Навсегда. Наше прощальное интервью с Уле Гуннаром Сульшером», — говорится в посте «Манчестер Юнайтед».

Our farewell interview with Ole Gunnar Solskjaer ?#MUFC — Manchester United (@ManUtd) November 21, 2021

21 ноября «МЮ» объявил об уходе Уле Гуннара Сульшера с поста главного тренера команды. 48-летний норвежец возглавлял команду с декабря 2018 года.

Лучший результат норвежца с командой — второе место в АПЛ-2020/21. В том же сезоне команда дошла до финала Лиги Европы, где уступила «Вильярреалу».