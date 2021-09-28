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Фергюсон рассказал, сожалеет ли он о каком-либо несостоявшемся трансфере

08:25
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Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон рассказал, сожалеет ли он по какому-либо несостоявшемуся трансферу.

«В таком вопросе мне на ум приходит один игрок — Гаскойн. Он был невероятен. Думаю, в «МЮ» у него была бы возможность на отличную карьеру», — цитирует Фергюсона сайт «МЮ».

Гайскон в свое время должен был стать игроком манкунианцев, однако «Тоттенхэм» опередил «МЮ», купив матери и отцу полузащитника дом.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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