Фергюсон рассказал, сожалеет ли он о каком-либо несостоявшемся трансфере

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон рассказал, сожалеет ли он по какому-либо несостоявшемуся трансферу.

«В таком вопросе мне на ум приходит один игрок — Гаскойн. Он был невероятен. Думаю, в «МЮ» у него была бы возможность на отличную карьеру», — цитирует Фергюсона сайт «МЮ».

Гайскон в свое время должен был стать игроком манкунианцев, однако «Тоттенхэм» опередил «МЮ», купив матери и отцу полузащитника дом.