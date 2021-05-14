Салах может перейти в «ПСЖ», если Мбаппе покинет команду
19:58
«ПСЖ» рассматривает возможность приобрести нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, если Килиан Мбаппе покинет команду, сообщает ESPN.
По информации СМИ, в клубе ждут решения Мбаппе по поводу нового контракта. Действующее соглашение рассчитано до лета 2022 года. В случае его ухода, у руководства есть список потенциальных замен, в который входит Салах.
Контракт «Ливерпуля» с Салахом рассчитан до лета 2023 года. В текущем сезоне 28-летний египтянин провел 34 матча в АПЛ, забил 21 гол и отдал 4 результативные передачи.
Дополнительная информация:
https://www.espn.com/soccer/paris-saint-germain--frapsg/story/4383254/psg-target-mohamed-salah-manchester-united-in-pole-position-for-jadon-sancho
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