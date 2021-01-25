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Калверт-Льюин: «Приятно победить «Шеффилд Уэнсдей», будучи болельщиком «Шеффилд Юнайтед» в детстве»

03:39
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Форвард «Эвертона» Доминик Калверт-Льюин подвел итоги матча 1/16 финала Кубка Англии против «Шеффилд Уэнсдей» (3:0).

«Рад вновь забить. Я много работал, чтобы вернуться в форму. Когда вы ведете со счетом 1:0, вы никогда не будете в безопасности, так что нам надо было забить второй мяч. Было приятно победить эту команду, будучи болельщиком «Шеффилд Юнайтед» в детстве», — приводит слова Калверта-Льюина BBC Sport.

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