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Сегодня, 16:32

Источник: игрока АПЛ арестовали на поле во время тренировки

Камила Абдурахманова
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Футболист АПЛ был арестован на тренировочной площадке по подозрению в создании интимного-видео без согласия партнера. Об этом сообщает The Sun.

По сообщению источника, на тренировку неожиданно пришли полицейские в штатском и увели спортсмена на допрос, который длился почти шесть часов. Сначала партнеры футболиста по команде подумали, что это шутка.

Как отмечается, игрока арестовали после заявления девушки, которая обвинила его в тайной съемке их интимной жизни без согласия. Она также добавила, что почувствовала себя оскорбленной и униженной, когда он выгнал ее через несколько минут после того, как они занимались любовью в его постели. Однако после допроса футболиста отпустили за отсутствием достаточных доказательств его вины.

В клубе отказались от комментариев.

Источник: The Sun
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 19 14 4 1 47-19 46
2
 Арсенал 20 11 7 2 39-18 40
3
 Нот. Форест 20 12 4 4 29-19 40
4
 Челси 20 10 6 4 39-24 36
5
 Ньюкасл 20 10 5 5 34-22 35
6
 Ман. Сити 20 10 4 6 36-27 34
7
 Борнмут 20 9 6 5 30-23 33
8
 Астон Вилла 20 9 5 6 30-32 32
9
 Фулхэм 20 7 9 4 30-27 30
10
 Брайтон 20 6 10 4 30-29 28
11
 Брентфорд 20 8 3 9 38-35 27
12
 Тоттенхэм 20 7 3 10 42-30 24
13
 МЮ 20 6 5 9 23-28 23
14
 Вест Хэм 20 6 5 9 24-39 23
15
 Кр. Пэлас 20 4 9 7 21-28 21
16
 Эвертон 19 3 8 8 15-25 17
17
 Вулверхэмптон 20 4 4 12 31-45 16
18
 Ипсвич 20 3 7 10 20-35 16
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 Лестер 20 3 5 12 23-44 14
20
 Саутгемптон 20 1 3 16 12-44 6
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Брентфорд – Ман. Сити
 - : -
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Вест Хэм – Фулхэм
 - : -
14.01 22:30
Челси – Борнмут
 - : -
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Нот. Форест – Ливерпуль
 - : -
15.01 22:30
Эвертон – Астон Вилла
 - : -
15.01 22:30
Лестер – Кр. Пэлас
 - : -
15.01 22:30
Ньюкасл – Вулверхэмптон
 - : -
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Арсенал – Тоттенхэм
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Эрлин Бреут Холанн

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Букайо Сака

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Джейкоб Мерфи

Джейкоб Мерфи

Ньюкасл Юнайтед

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Саутгемптон

 10 2 2
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