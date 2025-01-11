Источник: игрока АПЛ арестовали на поле во время тренировки

Футболист АПЛ был арестован на тренировочной площадке по подозрению в создании интимного-видео без согласия партнера. Об этом сообщает The Sun.

По сообщению источника, на тренировку неожиданно пришли полицейские в штатском и увели спортсмена на допрос, который длился почти шесть часов. Сначала партнеры футболиста по команде подумали, что это шутка.

Как отмечается, игрока арестовали после заявления девушки, которая обвинила его в тайной съемке их интимной жизни без согласия. Она также добавила, что почувствовала себя оскорбленной и униженной, когда он выгнал ее через несколько минут после того, как они занимались любовью в его постели. Однако после допроса футболиста отпустили за отсутствием достаточных доказательств его вины.

В клубе отказались от комментариев.