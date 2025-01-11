«Ливерпуль» и «Вулверхэмптон» вышли в 1/16 финала Кубка Англии

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«Ливерпуль» разгромил «Аккрингтон Стэнли» в матче 1/32 Кубка Англии — 4:0.

Голы забили игроки мерсисайдцев Диогу Жота, Трент Александр-Арнольд, Джейден Даннс и Федерико Кьеза.

В других матчах игрового дня «Бирмингем Сити» победил «Линькольн Сити», «Вулверхэмптон» — «Бристоль Сити», а «Блэкберн» — «Мидлсбро».

Соперники всех победителей по следующему раунду турнира определятся по итогам жеребьевки.