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Сегодня, 17:10

«Ливерпуль» и «Вулверхэмптон» вышли в 1/16 финала Кубка Англии

Владислав Маслов
Корреспондент
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«Ливерпуль» прошел в 1/16 финала Кубка Англии.
Фото Reuters

«Ливерпуль» разгромил «Аккрингтон Стэнли» в матче 1/32 Кубка Англии — 4:0.

Голы забили игроки мерсисайдцев Диогу Жота, Трент Александр-Арнольд, Джейден Даннс и Федерико Кьеза.

Англия. Кубок. 1/32 финала
11 янв, 15:15. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
4:0
Аккрингтон Стэнли

В других матчах игрового дня «Бирмингем Сити» победил «Линькольн Сити», «Вулверхэмптон» — «Бристоль Сити», а «Блэкберн» — «Мидлсбро».

Англия. Кубок. 1/32 финала
11 янв, 15:00. St Andrew’s @ Knighthead Park (Бирмингем)
Бирмингем Сити
2:1
Линкольн Сити
Англия. Кубок. 1/32 финала
11 янв, 15:00. Ashton Gate (Бристоль)
Бристоль Сити
1:2
Вулверхэмптон
Англия. Кубок. 1/32 финала
11 янв, 15:00. Riverside Stadium (Мидлсбро)
Мидлсбро
0:1
Блэкберн Роверс

Соперники всех победителей по следующему раунду турнира определятся по итогам жеребьевки.

ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Ливерпуль
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Источник: игрока АПЛ арестовали на поле во время тренировки
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 19 14 4 1 47-19 46
2
 Арсенал 20 11 7 2 39-18 40
3
 Нот. Форест 20 12 4 4 29-19 40
4
 Челси 20 10 6 4 39-24 36
5
 Ньюкасл 20 10 5 5 34-22 35
6
 Ман. Сити 20 10 4 6 36-27 34
7
 Борнмут 20 9 6 5 30-23 33
8
 Астон Вилла 20 9 5 6 30-32 32
9
 Фулхэм 20 7 9 4 30-27 30
10
 Брайтон 20 6 10 4 30-29 28
11
 Брентфорд 20 8 3 9 38-35 27
12
 Тоттенхэм 20 7 3 10 42-30 24
13
 МЮ 20 6 5 9 23-28 23
14
 Вест Хэм 20 6 5 9 24-39 23
15
 Кр. Пэлас 20 4 9 7 21-28 21
16
 Эвертон 19 3 8 8 15-25 17
17
 Вулверхэмптон 20 4 4 12 31-45 16
18
 Ипсвич 20 3 7 10 20-35 16
19
 Лестер 20 3 5 12 23-44 14
20
 Саутгемптон 20 1 3 16 12-44 6
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38 тур
14.01 22:30
Брентфорд – Ман. Сити
 - : -
14.01 22:30
Вест Хэм – Фулхэм
 - : -
14.01 22:30
Челси – Борнмут
 - : -
14.01 23:00
Нот. Форест – Ливерпуль
 - : -
15.01 22:30
Эвертон – Астон Вилла
 - : -
15.01 22:30
Лестер – Кр. Пэлас
 - : -
15.01 22:30
Ньюкасл – Вулверхэмптон
 - : -
15.01 23:00
Арсенал – Тоттенхэм
 - : -
16.01 22:30
Ипсвич – Брайтон
 - : -
16.01 23:00
МЮ – Саутгемптон
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 18
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 16
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 13
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 13
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Джейкоб Мерфи

Джейкоб Мерфи

Ньюкасл Юнайтед

 7
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 10 2 2
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 19 1 1
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 16 1 5
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