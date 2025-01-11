Мойес вернулся в «Эвертон» спустя 12 лет

«Эвертон» объявил о назначении Дэвида Мойеса главным тренером команды.

Контракт 61-летнего шотландца рассчитан до 2027 года. На этой должности он сменит уволенного ранее Шона Дайча.

«Здорово вернуться! Я провел 11 замечательных и успешных лет в «Эвертоне» и не колебался, когда мне предложили возможность вернуться сюда. С нетерпением жду возможности помочь новому руководству восстановить клуб.

Теперь нам нужно, чтобы «Гудисон Парк» (домашний стадион команды — Прим. «СЭ») и все болельщики «Эвертона» сыграли свою роль в поддержке игроков в этом важном сезоне, чтобы мы могли переехать на наш замечательный новый стадион как команда АПЛ», — цитирует тренера клубный сайт.