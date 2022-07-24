Холанн: «Рад забить первый мяч за «Манчестер Сити». У меня оптимистичный настрой на сезон»
Холанн поделился ожиданиями от сезона после дебютного гола за «Ман Сити»
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн поделился ожиданиями от сезона после дебютного гола за команду в товарищеском матче против «Баварии» (1:0). По словам 21-летнего норвежца, он настроен оптимистично.
«Хорошее начало, прекрасный гол и крутая атмосфера, — приводит слова Холанна VG. — Это невероятно, когда почти 80 000 болельщиков тебе аплодируют и кричат. Я рад забить первый мяч за «Манчестер Сити». У меня оптимистичный настрой на сезон. Думаю, что проведу его чертовски хорошо».
Холанн перешел в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» 1 июля 2022 года. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.
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|Ливерпуль
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|0
|0
|0
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|0
|
3
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
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5
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|МЮ
|0
|0
|0
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7
|Вест Хэм
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|
8
|Лестер
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|0
|
9
|Брайтон
|0
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|0
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|0
|
10
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
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|5.08
|22:00
|
Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
|
Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
|16:00
|
МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -
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