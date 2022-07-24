Холанн: «Рад забить первый мяч за «Манчестер Сити». У меня оптимистичный настрой на сезон»

Холанн поделился ожиданиями от сезона после дебютного гола за «Ман Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн поделился ожиданиями от сезона после дебютного гола за команду в товарищеском матче против «Баварии» (1:0). По словам 21-летнего норвежца, он настроен оптимистично.

«Хорошее начало, прекрасный гол и крутая атмосфера, — приводит слова Холанна VG. — Это невероятно, когда почти 80 000 болельщиков тебе аплодируют и кричат. Я рад забить первый мяч за «Манчестер Сити». У меня оптимистичный настрой на сезон. Думаю, что проведу его чертовски хорошо».

Холанн перешел в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» 1 июля 2022 года. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.