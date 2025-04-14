Хау пропустит еще два матча «Ньюкасла» из-за болезни

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау, который был госпитализирован из-за плохого самочувствия, пропустит еще два матча команды, сообщает пресс-служба клуба.

47-летний специалист попал в больницу 11 апреля. По информации Sky Sports, у него диагностировали пневмонию. В матче 32-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (4:1) командой руководили помощники Хау — Джейсон Тиндалл и Грэм Джонс.

«Клуб выражает свои наилучшие пожелания и поддержку Эдди и его семье, пока он продолжает выздоравливать. Тиндалл и Джонс выведут команду на матчи АПЛ против «Кристал Пэлас» (16 апреля) и «Астон Виллы» (19 апреля). Дальнейшая информация будет сообщена в надлежащее время», — говорится в заявлении черно-белых.

«Ньюкасл» набрал 56 очков за 31 матч и занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Англии.