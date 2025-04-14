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14 апреля, 17:23

Ван Дейк — о возможном чемпионстве «Ливерпуля»: «Я знаю, что это значит для клуба»

Алина Савинова
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Защитник и капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк рассказал, какое значение для него имеет английский клуб.

«Я присоединился к клубу в 2017 году по многим причинам. Например, из-за того, насколько много значит быть связанным с «Ливерпулем» для всех скаузеров и болельщиков клуба по всему миру. Я всегда горжусь тем, что надеваю эту футболку, выхожу на поле и стараюсь быть лучшей версией себя с точки зрения футболиста, которым я являюсь», — приводит ESPN слова ван Дейка.

Также футболист поделился мыслями о возможном чемпионстве команды в этом сезоне.

«Мы находимся в двух победах и шести очках от успеха. Я знаю, что это значит для клуба, и я знаю, что это принесет нам, если это случится. Большинство игроков этого не знают, так что, когда это случится, это будет прекрасно, но нам еще нужно работать», — добавил он.

«Ливерпуль» набрал 76 очков за 32 матча и возглавляет турнирную таблицу АПЛ. «Красные» опережают идущий на втором месте «Арсенал» на 13 баллов.

В нынешнем сезоне 33-летний ван Дейк провел 32 матча в чемпионате Англии, записав на свой счет два гола и одну результативную передачу. Ранее сообщалось, что защитник подпишет новый контракт с красными сроком на два года.

Вирджил ван Дейк
Футбол
ФК Ливерпуль
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«КАМАЗ» — «Енисей»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Ротор»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Родина»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Арсенал»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Торпедо»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Шинник»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Алания»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 32 23 7 2 74-31 76
2
 Арсенал 32 17 12 3 57-27 63
3
 Нот. Форест 32 17 6 9 51-38 57
4
 Ньюкасл 31 17 5 9 56-40 56
5
 Ман. Сити 32 16 7 9 62-42 55
6
 Челси 32 15 9 8 56-39 54
7
 Астон Вилла 32 15 9 8 49-46 54
8
 Борнмут 32 13 9 10 52-40 48
9
 Фулхэм 32 13 9 10 47-43 48
10
 Брайтон 32 12 12 8 51-49 48
11
 Брентфорд 32 12 7 13 52-48 43
12
 Кр. Пэлас 31 11 10 10 41-40 43
13
 Эвертон 32 8 14 10 34-38 38
14
 МЮ 32 10 8 14 38-45 38
15
 Тоттенхэм 32 11 4 17 60-49 37
16
 Вулверхэмптон 32 10 5 17 47-61 35
17
 Вест Хэм 32 9 8 15 36-54 35
18
 Ипсвич 32 4 9 19 33-67 21
19
 Лестер 32 4 6 22 27-72 18
20
 Саутгемптон 32 2 4 26 23-77 10
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19.02 22:30
Астон Вилла – Ливерпуль
 2 : 2
15.03 18:00
Эвертон – Вест Хэм
 1 : 1
15.03 18:00
Ипсвич – Нот. Форест
 2 : 4
15.03 18:00
Ман. Сити – Брайтон
 2 : 2
15.03 18:00
Саутгемптон – Вулверхэмптон
 1 : 2
15.03 20:30
Борнмут – Брентфорд
 1 : 2
16.03 16:30
Арсенал – Челси
 1 : 0
16.03 16:30
Фулхэм – Тоттенхэм
 2 : 0
16.03 22:00
Лестер – МЮ
 0 : 3
16.04 21:30
Ньюкасл – Кр. Пэлас
 - : -
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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 27
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 21
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 20
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 18
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Джейкоб Мерфи

Джейкоб Мерфи

Ньюкасл Юнайтед

 10
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 14 2 2
Майлс Льюис-Скелли

Майлс Льюис-Скелли

Арсенал

 17 2 2
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 31 1 2
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