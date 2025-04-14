«Борнмут» победил «Фулхэм» и прервал шестиматчевую безвыигрышную серию в АПЛ

«Борнмут» дома обыграл «Фулхэм» в матче 32-го тура чемпионата Англии — 1:0.

Гол 25-летнего нападающего Антуана Семеньо на первой минуте стал единственным в этой встрече.

«Борнмут» прервал шестиматчевую безвыигрышную серию в АПЛ и с 48 очками поднялся на восьмое место в турнирной таблице, обойдя по дополнительным показателям «Фулхэм», у которого такое же количество баллов.