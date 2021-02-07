Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола подвел итог матча 23-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля» (4:1).

«Для нас это огромная победа. В итоге это просто еще три очка, но я учитываю то, что мы выиграли после нереализованного пенальти и пропущенного гола.

Мы начали очень хорошо. Мы не можем играть так, как это делает «Ливерпуль», мы должны играть в медленном темпе. Во втором тайме мы внесли изменения, а все остальное обеспечил уровень игроков.

Это важная победа, но сейчас февраль. Конечно, сейчас отрыв от пятого места велик, и это важно для Лиги чемпионов следующего сезона, но 10 побед подряд в АПЛ в этот период — это что-то исключительное. Сегодня есть время поговорить об этом, но завтра мы будем думать о следующей игре», — цитирует тренера BBC.