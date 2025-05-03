Де Брейне: «Не знаю, каким будет мое будущее. Стараюсь делать свою работу»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне подвел итоги матча 35-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона» (1:0).

«Я все еще наслаждаюсь игрой, и нам еще есть над чем работать. Это была тяжелая игра, но мы нашли способ победить. Теперь мы можем просто немного расслабиться и посмотреть, что сделают другие команды в эти выходные.

Я стараюсь играть в хороший футбол как можно чаще. Я знаю, что у меня осталась только одна домашняя игра, но я просто стараюсь делать свою работу, и именно это я и сделал. Многие товарищи по команде говорили, что им грустно, что мне придется уйти, но так бывает в жизни. Я не знаю, каким будет будущее, но я знаю, что все еще могу играть здесь», — приводит слова Де Брейне Sky Sports.

«Сити» одержал пятую победу подряд, набрал 64 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

«Вулверхэмптон» прервал свою шестиматчевую беспроигрышную серию и занимает 13-ю строчку с 41 очком.