Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился эмоциями после победы над «Челси» (1:0) в матче 6-го тура чемпионата Англии.

«Горжусь тем, что мы сделали на этом стадионе, против такого соперника.

Мы приехали и играли в свой футбол. Иногда так сделать не получается, потому что соперник лучше. Мы прессинговали высоко, из-за чего «Челси» не мог организовать начало атаки

Мы сделали это на «Стэмфорд Бридж» в матче с действующим победителем Лиги чемпионов. Я горжусь — немного собой, но клубом в особенности», — цитирует тренера BBC.