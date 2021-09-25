Таунсенд обогнал Аршавина по голам в АПЛ
Нападающий «Эвертона» Эндрос Таунсенд обогнал бывшего футболиста «Арсенала» Андрея Аршавина по количеству голов в английской премьер-лиге, сообщает Squawka.
В матче 6-го тура АПЛ против «Норвича» 30-летний англичанин реализовал пенальти и забил свой 24-й гол в премьер-лиге. На счету Аршавина 23 гола в АПЛ.
Andros Townsend has now scored more Premier League goals (24) than Andrey Arshavin (23).— Squawka Football (@Squawka) September 25, 2021
Just needs to get four at Anfield now. ? pic.twitter.com/XIOygpXxKV
Аршавин принадлежал «Арсеналу» с января 2009 года по июль 2013 года. Всего на его счету 31 гол в 145 матчах за «канониров» во всех турнирах.
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