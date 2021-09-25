Тухель назвал причину поражения «Челси» от «Манчестер Сити»
Главный тренер «Челси» Томас Тухель подвел итоги матча 6-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Сити» (0:1).
«Мы проиграли матч, «Сити» выиграл заслуженно. Выступление было недостаточно цельным. Проще говоря, мы были не на своем лучшем уровне. Матч был очень эмоциональным, но точно не на лучшем уровне с нашей стороны.
Нам просто нужно принять, что мы были не на своем уровне. Но «Сити» тоже сыграл в этом роль. Сделать так, что соперник выступает хуже — это тоже своего рода выступление», — цитирует Тухеля BBC.
Методология
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