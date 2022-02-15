Голкипер «Эвертона» подозревается в причастности к массовой драке

Голкипер «Эвертона» и сборной Англии Джордан Пикфорд подозревается в причастности к массовой драке в одном из пабов Ньюкасла, сообщает Daily Mail.

Потасовка якобы завязалась после того, как 27-летнего англичанина стали высмеивать посетители заведения. Отмечается, что одному из гостей паба сломали нос, а другому разбили смартфон.

Отмечается, что Пикфорд и находившиеся с ним друзья покинули заведение до приезда полиции.