«Вест Хэм» планирует переговоры с Боуэном по новому контракту

«Вест Хэм» планирует летом провести переговоры с Джарродом Боуэном в стремлении заключить с ним новое соглашение, сообщает Evening Standard.

Текущий контракт 25-летнего футболиста с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Он подписал его в январе 2020 года, когда перешел в «Вест Хэм» из «Халла».

В сезоне-2021/22 Боуэн сыграл за английский клуб 35 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 11 результативных передач.