Хабиб: «Хочу, чтобы Роналду остался в «МЮ», своей игрой и опытом он оказывает влияние на всю команду»

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о форварде «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Ему исполнилось 37 лет, это не лучший возраст для него, но своей игрой, энергией, опытом он оказывает влияние на всю команду. У «МЮ» хорошая и сильная команда.

Я собираюсь пообщаться с Роналду. Я помню, как за пару месяцев до ухода из «Реала» он сказал мне об этом, то же было и в «Ювентусе». Я спрошу его о его планах. Хочу, чтобы он остался в «МЮ», честно", — приводит слова Нурмагомедова Manchester Evening News.

37-летний футболист перешел в «МЮ» в августе 2021 года. Контракт Роналду с английским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

В сезоне-2021/11 форвард сыграл 27 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал три результативные передачи.