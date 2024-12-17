Футбольная ассоциация Англии отказалась сокращать срок дисквалификации Бентанкура

Семиматчевая дисквалификация полузащитника «Тоттенхэма» Родриго Бентанкура за расисткую шутку про одноклубника Сон Хын Мина осталась в силе, сообщает журналист Бен Джейкобс.

18 ноября стало известно, что Футбольная ассоциация Англии (FA) дисквалифицировала Бентанкура на семь матчей и оштрафовала на 100 тысяч фунтов стерлингов за расизм в адрес его одноклубника Сон Хын Мина. Клуб подал апелляцию.

Летом в сети распространилось видео с участием Бентанкура с уругвайского ТВ. Ведущий попросил хавбека «Тоттенхэма» подарить футболку Сон Хын Мина, на что Бентанкур пошутил, что это может быть и футболка двоюродного брата футболиста, потому что корейцы все выглядят одинаково. Позже полузащитник извинился перед одноклубником.

«Они все выглядят одинаково». Бентанкура забанили на 7 матчей за расистскую шутку в адрес Сон Хын Мина