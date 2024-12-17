The Athletic: Мудрик сдал положительный допинг-тест после матчей за сборную Украины в ноябре

Полузащитник «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный допинг тест после ноябрьских матчей за сборную Украины, сообщает The Athletic.

В ноябре сборная Украины сыграла вничью с Грузией (1:1) и победила Албанию (2:1) в Лиге наций.

О положительном допинг-тесте 23-летнего футболиста стало известно 17 декабря. В его допинг-пробе «А» было найдено запрещенное вещество. В ближайшие дни ожидается вскрытие пробы «B». Если вторая проба окажется положительной, то футболисту грозит четырехлетняя дисквалификация.

Позже отстранение подтвердили «Челси» и сам украинец.

Мудрик выступает за «Челси» с января 2023 года. В текущем сезоне полузащитник провел 15 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 5 результативных передач.

Мудрик отстранен от игр за «Челси» из-за положительной допинг-пробы. Он уверяет, что ничего не принимал