«Они все выглядят одинаково». Бентанкура забанили на 7 матчей за расистскую шутку в адрес Сон Хын Мина

Хотя вроде никто не в обиде.

Полузащитник «Тоттенхэма» Родриго Бентанкур забанен на 7 матчей за расистскую шутку в адрес своего одноклубника корейца Сон Хын Мина. Кроме того, уругваец оштрафован на 100 тысяч фунтов. Отстранение не распространяется на матчи Лиги Европы.

Что случилось?

Скандал произошел еще в июне — тогда в социальных сетях распространился видеоролик, на котором Бентанкур дает интервью уругвайскому телевидению. На просьбу ведущего подарить футболку кого-нибудь из «Тоттенхэма» Родриго с улыбкой ответил: «Сонни? Это может быть и футболка двоюродного брата Сонни. Они все выглядят одинаково».

В Англии долго думали, но в сентябре футбольная ассоциация все же открыла дело против Бентанкура — полузащитника обвинили в неподобающем поведении и использовании оскорбительной или уничижительной лексики по национальному или расовому признаку.

В середине ноября, за несколько дней до публикации финального решения, Родриго заявил, что уже знает о решении ассоциации.

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«Мой агент позвонил мне: его уведомили о наказании. Пока клуб не связывался со мной. Я уже примерно знал, к чему все идет. Сейчас, пока санкций нет, я хочу спокойно быть здесь, в национальной сборной. А потом посмотрим, когда придет время возвращаться», — сказал футболист.

Сон вступился за друга

Стоит отметить, что Бентанкур моментально извинился за свои слова, еще летом: «Сонни, брат! Я приношу тебе свои извинения за случившееся, это была просто очень плохая шутка! Ты знаешь, я люблю тебя, и я бы никогда не проявил неуважения к тебе или причинил боль тебе или кому-либо еще! Я люблю тебя, брат!» — написал полузащитник в социальных сетях сразу после скандала.

Главный пострадавший принял извинения, да и вообще, кажется, отнесся к словам одноклубника спокойно: «Я разговаривал с Бентанкуром. Он совершил ошибку, знает об этом и извинился. Он никогда не хотел бы намеренно сказать что-то обидное. Мы братья, и ничего не изменилось. Мы прошли через это и снова будем вместе в предсезонке, чтобы бороться за наш клуб как одно целое».

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В сентябре, когда стало известно, что ФА открыла дело в отношении Бентанкура, Сон и вовсе заступился за партнера: «Я люблю Родриго, люблю его. У нас много хороших воспоминаний, мы играем вместе с тех пор, как он перешел (в 2022 году. — Прим. «СЭ»). Он все осознал и сразу извинился, когда у нас был отпуск. Я был дома и даже не понимал, что происходит. Он отправил мне длинное сообщение, и было видно: оно шло от сердца. Когда мы вернулись после отпуска, ему было очень стыдно, он почти заплакал, когда публично и лично извинялся. Ему было очень жаль. Мы все люди и все совершаем ошибки, учимся на них», — говорил тогда Сон.

Но это не помогло — ближайшие 7 матчей в Англии Бентанкур будет отдыхать. Для «Тоттенхэма» это очень некстати — уругваец пропустит встречи с «Манчестер Сити», «Ливерпулем» и «Челси» в АПЛ, а также с «Манчестер Юнайтед» в Кубке лиги. Помощь Родриго явно бы пригодилась.