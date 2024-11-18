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Скандалы

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«Они все выглядят одинаково». Бентанкура забанили на 7 матчей за расистскую шутку в адрес Сон Хын Мина

Бентанкура отстранили на 7 матчей за расистскую шутку о корейцах
Артем Белинин
Корреспондент
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Игроки «Тоттенхэма» Родриго Бентанкур и Сон Хын Мин
Игроки «Тоттенхэма» Родриго Бентанкур и Сон Хын Мин.
Фото Global Look Press
Хотя вроде никто не в обиде.

Полузащитник «Тоттенхэма» Родриго Бентанкур забанен на 7 матчей за расистскую шутку в адрес своего одноклубника корейца Сон Хын Мина. Кроме того, уругваец оштрафован на 100 тысяч фунтов. Отстранение не распространяется на матчи Лиги Европы.

Что случилось?

Скандал произошел еще в июне — тогда в социальных сетях распространился видеоролик, на котором Бентанкур дает интервью уругвайскому телевидению. На просьбу ведущего подарить футболку кого-нибудь из «Тоттенхэма» Родриго с улыбкой ответил: «Сонни? Это может быть и футболка двоюродного брата Сонни. Они все выглядят одинаково».

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В Англии долго думали, но в сентябре футбольная ассоциация все же открыла дело против Бентанкура — полузащитника обвинили в неподобающем поведении и использовании оскорбительной или уничижительной лексики по национальному или расовому признаку.

В середине ноября, за несколько дней до публикации финального решения, Родриго заявил, что уже знает о решении ассоциации.

Игроки «Тоттенхэма» Родриго Бентанкур и Сон Хын Мин
Фото Getty Images

«Мой агент позвонил мне: его уведомили о наказании. Пока клуб не связывался со мной. Я уже примерно знал, к чему все идет. Сейчас, пока санкций нет, я хочу спокойно быть здесь, в национальной сборной. А потом посмотрим, когда придет время возвращаться», — сказал футболист.

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Сон вступился за друга

Стоит отметить, что Бентанкур моментально извинился за свои слова, еще летом: «Сонни, брат! Я приношу тебе свои извинения за случившееся, это была просто очень плохая шутка! Ты знаешь, я люблю тебя, и я бы никогда не проявил неуважения к тебе или причинил боль тебе или кому-либо еще! Я люблю тебя, брат!» — написал полузащитник в социальных сетях сразу после скандала.

Главный пострадавший принял извинения, да и вообще, кажется, отнесся к словам одноклубника спокойно: «Я разговаривал с Бентанкуром. Он совершил ошибку, знает об этом и извинился. Он никогда не хотел бы намеренно сказать что-то обидное. Мы братья, и ничего не изменилось. Мы прошли через это и снова будем вместе в предсезонке, чтобы бороться за наш клуб как одно целое».

Игроки «Тоттенхэма» Родриго Бентанкур и Сон Хын Мин
Фото Reuters

В сентябре, когда стало известно, что ФА открыла дело в отношении Бентанкура, Сон и вовсе заступился за партнера: «Я люблю Родриго, люблю его. У нас много хороших воспоминаний, мы играем вместе с тех пор, как он перешел (в 2022 году. — Прим. «СЭ»). Он все осознал и сразу извинился, когда у нас был отпуск. Я был дома и даже не понимал, что происходит. Он отправил мне длинное сообщение, и было видно: оно шло от сердца. Когда мы вернулись после отпуска, ему было очень стыдно, он почти заплакал, когда публично и лично извинялся. Ему было очень жаль. Мы все люди и все совершаем ошибки, учимся на них», — говорил тогда Сон.

Но это не помогло — ближайшие 7 матчей в Англии Бентанкур будет отдыхать. Для «Тоттенхэма» это очень некстати — уругваец пропустит встречи с «Манчестер Сити», «Ливерпулем» и «Челси» в АПЛ, а также с «Манчестер Юнайтед» в Кубке лиги. Помощь Родриго явно бы пригодилась.

Сон Хын Мин
Футбол
ФК Тоттенхэм Хотспур
Родриго Бентанкур
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 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 11 9 1 1 21-6 28
2
 Ман. Сити 11 7 2 2 22-13 23
3
 Челси 11 5 4 2 21-13 19
4
 Арсенал 11 5 4 2 18-12 19
5
 Нот. Форест 11 5 4 2 15-10 19
6
 Брайтон 11 5 4 2 19-15 19
7
 Фулхэм 11 5 3 3 16-13 18
8
 Ньюкасл 11 5 3 3 13-11 18
9
 Астон Вилла 11 5 3 3 17-17 18
10
 Тоттенхэм 11 5 1 5 23-13 16
11
 Брентфорд 11 5 1 5 22-22 16
12
 Борнмут 11 4 3 4 15-15 15
13
 МЮ 11 4 3 4 12-12 15
14
 Вест Хэм 11 3 3 5 13-19 12
15
 Лестер 11 2 4 5 14-21 10
16
 Эвертон 11 2 4 5 10-17 10
17
 Ипсвич 11 1 5 5 12-22 8
18
 Кр. Пэлас 11 1 4 6 8-15 7
19
 Вулверхэмптон 11 1 3 7 16-27 6
20
 Саутгемптон 11 1 1 9 7-21 4
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Лестер – Челси
 - : -
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Арсенал – Нот. Форест
 - : -
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Астон Вилла – Кр. Пэлас
 - : -
23.11 18:00
Борнмут – Брайтон
 - : -
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Эвертон – Брентфорд
 - : -
23.11 18:00
Фулхэм – Вулверхэмптон
 - : -
23.11 20:30
Ман. Сити – Тоттенхэм
 - : -
24.11 17:00
Саутгемптон – Ливерпуль
 - : -
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Ипсвич – МЮ
 - : -
25.11 23:00
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 12
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Брайан Мбеумо

Брентфорд

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Букайо Сака

Арсенал

 7
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Мохамед Салах

Ливерпуль

 6
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Коул Палмер

Челси

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