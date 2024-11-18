«Они все выглядят одинаково». Бентанкура забанили на 7 матчей за расистскую шутку в адрес Сон Хын Мина
Полузащитник «Тоттенхэма» Родриго Бентанкур забанен на 7 матчей за расистскую шутку в адрес своего одноклубника корейца Сон Хын Мина. Кроме того, уругваец оштрафован на 100 тысяч фунтов. Отстранение не распространяется на матчи Лиги Европы.
Что случилось?
Скандал произошел еще в июне — тогда в социальных сетях распространился видеоролик, на котором Бентанкур дает интервью уругвайскому телевидению. На просьбу ведущего подарить футболку кого-нибудь из «Тоттенхэма» Родриго с улыбкой ответил: «Сонни? Это может быть и футболка двоюродного брата Сонни. Они все выглядят одинаково».
В Англии долго думали, но в сентябре футбольная ассоциация все же открыла дело против Бентанкура — полузащитника обвинили в неподобающем поведении и использовании оскорбительной или уничижительной лексики по национальному или расовому признаку.
В середине ноября, за несколько дней до публикации финального решения, Родриго заявил, что уже знает о решении ассоциации.
«Мой агент позвонил мне: его уведомили о наказании. Пока клуб не связывался со мной. Я уже примерно знал, к чему все идет. Сейчас, пока санкций нет, я хочу спокойно быть здесь, в национальной сборной. А потом посмотрим, когда придет время возвращаться», — сказал футболист.
Сон вступился за друга
Стоит отметить, что Бентанкур моментально извинился за свои слова, еще летом: «Сонни, брат! Я приношу тебе свои извинения за случившееся, это была просто очень плохая шутка! Ты знаешь, я люблю тебя, и я бы никогда не проявил неуважения к тебе или причинил боль тебе или кому-либо еще! Я люблю тебя, брат!» — написал полузащитник в социальных сетях сразу после скандала.
Главный пострадавший принял извинения, да и вообще, кажется, отнесся к словам одноклубника спокойно: «Я разговаривал с Бентанкуром. Он совершил ошибку, знает об этом и извинился. Он никогда не хотел бы намеренно сказать что-то обидное. Мы братья, и ничего не изменилось. Мы прошли через это и снова будем вместе в предсезонке, чтобы бороться за наш клуб как одно целое».
В сентябре, когда стало известно, что ФА открыла дело в отношении Бентанкура, Сон и вовсе заступился за партнера: «Я люблю Родриго, люблю его. У нас много хороших воспоминаний, мы играем вместе с тех пор, как он перешел (в 2022 году. — Прим. «СЭ»). Он все осознал и сразу извинился, когда у нас был отпуск. Я был дома и даже не понимал, что происходит. Он отправил мне длинное сообщение, и было видно: оно шло от сердца. Когда мы вернулись после отпуска, ему было очень стыдно, он почти заплакал, когда публично и лично извинялся. Ему было очень жаль. Мы все люди и все совершаем ошибки, учимся на них», — говорил тогда Сон.
Но это не помогло — ближайшие 7 матчей в Англии Бентанкур будет отдыхать. Для «Тоттенхэма» это очень некстати — уругваец пропустит встречи с «Манчестер Сити», «Ливерпулем» и «Челси» в АПЛ, а также с «Манчестер Юнайтед» в Кубке лиги. Помощь Родриго явно бы пригодилась.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|11
|9
|1
|1
|21-6
|28
|
2
|Ман. Сити
|11
|7
|2
|2
|22-13
|23
|
3
|Челси
|11
|5
|4
|2
|21-13
|19
|
4
|Арсенал
|11
|5
|4
|2
|18-12
|19
|
5
|Нот. Форест
|11
|5
|4
|2
|15-10
|19
|
6
|Брайтон
|11
|5
|4
|2
|19-15
|19
|
7
|Фулхэм
|11
|5
|3
|3
|16-13
|18
|
8
|Ньюкасл
|11
|5
|3
|3
|13-11
|18
|
9
|Астон Вилла
|11
|5
|3
|3
|17-17
|18
|
10
|Тоттенхэм
|11
|5
|1
|5
|23-13
|16
|
11
|Брентфорд
|11
|5
|1
|5
|22-22
|16
|
12
|Борнмут
|11
|4
|3
|4
|15-15
|15
|
13
|МЮ
|11
|4
|3
|4
|12-12
|15
|
14
|Вест Хэм
|11
|3
|3
|5
|13-19
|12
|
15
|Лестер
|11
|2
|4
|5
|14-21
|10
|
16
|Эвертон
|11
|2
|4
|5
|10-17
|10
|
17
|Ипсвич
|11
|1
|5
|5
|12-22
|8
|
18
|Кр. Пэлас
|11
|1
|4
|6
|8-15
|7
|
19
|Вулверхэмптон
|11
|1
|3
|7
|16-27
|6
|
20
|Саутгемптон
|11
|1
|1
|9
|7-21
|4
|23.11
|15:30
|
Лестер – Челси
|- : -
|23.11
|18:00
|
Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|23.11
|18:00
|
Астон Вилла – Кр. Пэлас
|- : -
|23.11
|18:00
|
Борнмут – Брайтон
|- : -
|23.11
|18:00
|
Эвертон – Брентфорд
|- : -
|23.11
|18:00
|
Фулхэм – Вулверхэмптон
|- : -
|23.11
|20:30
|
Ман. Сити – Тоттенхэм
|- : -
|24.11
|17:00
|
Саутгемптон – Ливерпуль
|- : -
|24.11
|19:30
|
Ипсвич – МЮ
|- : -
|25.11
|23:00
|
Ньюкасл – Вест Хэм
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|12
|
|
Крис Вуд
Ноттингем Форест
|8
|
|
Брайан Мбеумо
Брентфорд
|8
|П
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|7
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|6
|
|
Коул Палмер
Челси
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|9
|1
|4
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|9
|1
|2
|
|
Вильям Салиба
Арсенал
|10
|1
|2