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Футболист умер после инцидента в матче молодежного кубка Англии

19:45

Игрок клуба «Вест Бриджфорд Колтс» Дилан Рич скончался через три дня после того, как ему стало плохо во время матча молодежного Кубка Англии по футболу, сообщает Express.

Встреча против «Бостон Юнайтед», проходившая 2 сентября в Гамстоне, была прервана из-за «инцидента». Рич был доставлен в больницу Ноттингема, где ему пытались оказать срочную помощь.

Причины смерти пока не называются.

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Иван Шитик все материалы автора

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