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Агент Конте опроверг слухи о договоренности с «Арсеналом»

19:18
Антонио Конте. Фото Reuters
Антонио Конте. Фото Reuters
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Агент тренера Антони Конте Федерико Пасторелло заявил, что его клиент не договаривался о контракте с «Арсеналом».

«Никаких устных или предварительных договоренностей не было», — цитирует агента в Twitter журналист Фредди Пакстон.

«Арсенал» под руководством Микеля Артеты провально стартовал в новом сезоне АПЛ, не набрав ни одного очка за три тура.

Конте в минувшем чемпионате возглавлял «Интер», приведя миланцев к первому за 11 лет чемпионскому титулу в серии А.

Напомним, 26 мая «Интер» расторг контракт с Конте по обоюдному согласию сторон. Ранее итальянец уже тренировал в АПЛ с 2016 по 2018 годы, выиграв вместе с «Челси» титул.

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Иван Шитик все материалы автора

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